MILANO – Antonio Conte accende la vigilia del derby di Milano Inter-Milan con le seguenti parole su Samir Handanovic. “Come sta Handanovic? Per i discorsi medici ci sarà un referto da parte del medico. Non mi piace parlare degli infortunati, c’è un medico ed è giusto entri in maniera specifica eventualmente su determinate situazioni. È molto più competente lui di me”.

Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, ha risposto sulle condizioni di Samir Handanovic dopo l’infortunio al mignolo della mano sinistra.

Inter-Milan, Antonio Conte: “Eriksen ha bisogno di tempo…”.

“Eriksen ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nella nostra idea di gioco in entrambe le fasi, ma stiamo parlando di un giocatore intelligente, sono contento di averlo con noi”. E’ stato il commento rilasciato da Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

“Ha precise caratteristiche, se l’abbiamo preso significa che può entrare nella nostra idea di gioco. Lavoreremo con lui dal punto di vista offensivo e difensivo, perché entra in un mondo tutto nuovo. In Italia c’è più tatticismo, all’estero spesso non sono molto fissati su alcune situazioni.

Lui è giusto che abbia il suo tempo per entrare nella nostra idea”. (fonte ANSA).