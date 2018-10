MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Inter-Milan 0-0. Derby di Milano valido come posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

La panoramica di Sky su entrambe le curve, i tifosi di Inter e Milan si sono superati per il derby di Milano

Lo spettacolo offerto dalla Curva Nord dell’Inter

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Il Milan carica Gonzalo Higuain prima del derby

Incredibile ma vero, nella storia del derby ci sono stati 33 gol di giocatori argentini… e nessuno di loro era milanista. Questo è un lavoro per @G_Higuain!

🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Appuntamento in diretta alle 18 con Milanello Today: ospite il vicedirettore di @Gazzetta_it Gianni Valenti!

🔴⚫ pic.twitter.com/McNVDQH5ZJ — Milan TV (@MilanTV) 19 ottobre 2018

L’Inter comunica la sua formazione per il derby

Lo spogliatoio dell’Inter è pronto per il derby

