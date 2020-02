MILANO – Inter-Milan 0-2, gol: Rebic al 40′, Zlatan Ibrahimovic al 46′ (gara in corso).

Luci a San Siro per il derby di Milano. L’Inter ha sfidato il Milan senza Lautaro Martinez e Samir Handanovic ma con Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku e Alexis Sanchez.

Pioli ha risposto a Conte con G.Donnarumma; A.Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu e Ibrahimovic. La gara è stata diretta da Maresca di Napoli.

La prima occasione da gol è il palo colpito dal Milan all’8′. Calhanoglu ha superato in dribbling Marcelo Brozovic e ha fatto partire un gran destro dal limite dell’area di rigore che si è stampato sul palo a Padelli battuto. Reazione Inter al 18′, il colpo di testa di Godin su cross di Brozovic è uscito di un soffio a Donnarumma battuto.

Al 24′, Lukaku ha superato in velocità Alessio Romagnoli e ha servito un assist d’oro a Vecino che si è divorato un gol sparando addosso a Donnarumma da due passi. Milan in vantaggio al 40′, Ibrahimovic ha sovrastato Godin di testa e ha servito un assist d’oro per Rebic che non ha avuto difficoltà ad insaccare a porta vuota dopo un’uscita a vuoto di Padelli.

Raddoppio del Milan al 46′, Ibra completa il suo derby capolavoro. Dopo l’assist per la rete di Rebic, ecco il gol di testa, da due passi, su azione d’angolo.

Il primo tempo è terminato sul risultato di due a zero per il Milan. I rossoneri hanno giocato meglio, hanno colpito un palo con Calhanoglu, e si sono portati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ibrahimovic e Rebic. Lo svedese ha segnato un gol e ha servito un assist d’oro per la rete del croato.