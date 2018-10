MILANO – Duro scontro di gioco tra Radja Nainggolan e Lucas Biglia nel corso del derby di Milano. Biglia è rimasto in campo, anche se Gattuso avrebbe voluto sostituirlo con Bakayoko, mentre Nainggolan ha alzato bandiera bianca e al suo posto è entrato in campo Borja Valero. 27′ – Nainggolan ha lasciato il campo per infortunio e al suo posto è entrato Borja Valero. Il calciatore belga ha avuto la peggio nello scontro con Biglia. Il centrocampista del Milan è ancora in campo.

L’approfondimento sul siparietto tra Biglia e Gattuso a bordo campo qui. L’argentino ha rifiutato il cambio.

20′ – Biglia dolorante dopo un contrasto con Nainggolan. Gattuso chiama Bakayoko per inserirlo in campo al posto dell’argentino ma l’ex calciatore della Lazio si rifiuta di uscire e resta in campo.

11′ – Il gol di Mauro Icardi è stato annullato dall’arbitro per una posizione di fuorigioco dell’attaccante argentino al momento del tocco con la testa di Vecino su cross di Brozovic. Il VAR ha confermato l’annullamento.

La panoramica di Sky su entrambe le curve, i tifosi di Inter e Milan si sono superati per il derby di Milano

Lo spettacolo offerto dalla Curva Nord dell’Inter

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Il Milan carica Gonzalo Higuain prima del derby

Incredibile ma vero, nella storia del derby ci sono stati 33 gol di giocatori argentini… e nessuno di loro era milanista. Questo è un lavoro per @G_Higuain!

Appuntamento in diretta alle 18 con Milanello Today: ospite il vicedirettore di @Gazzetta_it Gianni Valenti!

L’Inter comunica la sua formazione per il derby

Lo spogliatoio dell’Inter è pronto per il derby

