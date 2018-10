Inter-Milan streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, la Serie A torna con il botto con il derby di Milano tra l’Inter e il Milan. Inter-Milan verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Il derby di Milano verrà trasmesso in diretta streaming esclusivamente su SkyGo.

21/10 20.30 Inter-Milan Sky

Inter-Milan, il derby presentato da Fabio Capello

Rino Gattuso è l’allenatore giusto per il Milan. Parola di Fabio Capello, che di tecnici e di ambiente Milan se ne intende. Ai microfoni di Radio anch’io sport, Capello ha sottolineato che Gattuso “è il tecnico giusto per il club rossonero, è riuscito a creare una mentalità di gruppo, ha dato un gioco alla squadra. Talvolta in campo esagerano nel voler giocare la palla con Donnarumma. però a me piace molto come gioca il Milan”.

Domenica c’è il derby milanese, e Capello fa il suo pronostico: i rossoneri sono “cresciuti molto, ci sono ottimi giocatori, e la squadra se la gioca alla pari con l’Inter che è pure cresciuta. Il Milan potrebbe creare problemi all’Inter. Il Milan invece quando difende concede sempre qualcosa agli avversari, e con Icardi e Perisic può essere pericoloso”.

Chi prevarrà ? “dipenderà molto da chi giocherà vicino ai due centravanti Higuain e Icardi. In questo momento Suso mi pare difficile da marcare, e Higuain si muove bene, dovranno stare attenti i difensori del’Inter. Icardi vede il gol e sa muoversi come pochi in area, so quanto vale, sono un suo fan, a suo tempo lo volevo al Real Madrid, e al Milan c’è qualche problema difensivo”.

