MILANO – Il derby di Milano ha regalato spettacolo in campo, con le magie di Zlatan Ibrahimovic e di Marcelo Brozovic, e sugli spalti, con le coreografie esposte dalle due tifoserie prima del fischio d’inizio della partita. I tifosi del Milan hanno puntato sulle offese e hanno realizzato una coreografia con le luci degli smartphone, come fatto dai tifosi della Lazio prima del match infrasettimanale contro l’Hellas Verona.

I tifosi della Lazio avevano creato gli smartphone per riprodurre un’ aquila, che è il loro simbolo, mentre i tifosi del Milan hanno rubato l’idea ai biancocelesti per offendere i cugini del Milan. I tifosi rossoneri hanno creato la scritta “Inter m…” con le luci dei telefoni cellulari. La scelta dei tifosi del Milan è strana perché non sono loro ad essere gemellati con i laziali ma i tifosi dell’Inter.

Nella coreografia dei tifosi del Milan non c’era solamente questa offesa ma anche uno striscione con su sopra scritto: “Vuoi fare l’ultrà poi… interista zabetta (che in dialetto milanese significa “chiacchierone”).

La Curva Nord dell’Inter ha scelto una strategia diametralmente opposta. I tifosi dell’Inter hanno sfoggiato una coreografia con un cavallo che schiaccia il diavolo rossonero.