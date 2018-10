MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – In attesa di capire se il derby ci regalerà spettacolo anche in campo, siamo rimasti a bocca aperta al cospetto delle coreografie delle due curve. Il simbolo scelto da entrambe le tifoserie è stato il “Biscione”.

Solo che i tifosi dell’Inter gli hanno dato risalto in quanto “simbolo di Milano”, mentre i tifosi del Milan hanno risposto ai cugini con una immagine del “Biscione” strangolato, come a rimarcare la superiorità del Milan sull’Inter.

Il derby comincia sugli spalti: le curve di Inter e Milan si sono sfidate con due coreografie imponenti, dando subito spettacolo a San Siro. I tifosi nerazzurri della curva nord hanno scelto un biscione, “il simbolo dei milanesi”, che mette in fuga tre piccoli diavoletti rossoneri (“al sol vederne gli occhi, in lacrime si dileguarono”), di cui uno simbolicamente tenta di scappare su una delle torri.

Una coreografia per la cui preparazione ci sono voluti circa tre mesi e completata dalle bandierine nerazzurre alzate dal resto dello stadio. La risposta della curva milanista è stata sullo stesso tema: “Passano gli anni ma la storia resta… La fine di chi striscia sarà sempre la stessa”, recita uno striscione, a cui è seguita l’immagine di due mani rossoneri che strappano la testa del biscione, concludendo l’immagine con la frase “a trovare i parenti a Milano si va con le mani piene”.

Due coreografie coordinate, non si sa se volutamente o per qualche ‘fuga di notizie’ tra una curva e l’altra. Prima della partita qualche lacrima per l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, premiato dal club con una maglia dedicata: il brasiliano, commosso, è andato sotto la curva nerazzurra, accolto dagli applausi e dai cori dei tifosi.

Ecco la reazione social alle coreografie del derby di Milano

#InterMilan#derbydimilano Tutto questo è assolutamente SPETTACOLARE Le nostre coreografie sono le migliori in assoluto , noi siamo i tifosi migliori in assoluto Buon derby Signore e Signori pic.twitter.com/NHeElJaZOd — Massimo Moratti (@PresMoratti) 21 ottobre 2018

