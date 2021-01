Inter Milano, nerazzurri cambiano nome e logo per ragioni commerciali. Tifosi furiosi (una ipotesi del nuovo logo virale sui social)

Inter Milano, la società nerazzurra ha deciso di cambiare nome e logo per ragioni commerciali.

I tifosi non l’hanno presa bene e hanno sfogato la loro rabbia sotto ai post del club nerazzurro.

Successe una cosa simile anche quando la Roma cambiò il logo pensionando quello storico.

Anche in quella circostanza, la decisione venne presa da una proprietà straniera.

Anche in quel caso, il club venne accusato di pensare solamente ai soldi fregandosene dei simboli storici tanto cari ai tifosi.

Inter Milano, cambia nome e logo per ragioni commerciali

La proprietà cinese vuole apportare questi cambiamenti per espandere il marchio dell’Inter anche all’estero.

Il mercato a cui puntano i nerazzurri è quello globale. Infatti i canali social dell’Inter sono seguiti da tifosi di ogni parte del mondo.

Serve una denominazione di maggior impatto ed un logo che richiami immediatamente il nuovo nome.

Quindi la società nerazzurra ha deciso di chiamarsi Inter Milano anziché Football Club Internazionale Milano.

Il nuovo nome è considerato di maggiore impatto. E’ più immediato. Il nome del club, ovvero Inter, con la città di appartenenza, cioè Milano.

Va anche detto che la Uefa già accostava la città al nome della squadra. Infatti a livello internazionale l’Inter è noto come Inter Milan (cioè Inter della città di Milano).

Ma non è tutto. Anche il logo dovrà essere cambiato per richiamare il nuovo nome. Così spariranno la F e la C e resteranno unicamente la I di Inter e la M di Milano.

Inter Milano, nuovo nome e logo non piacciono ai tifosi

Molti tifosi dell’Inter, hanno protestato sui social con post come questo:

“Il nuovo logo, senza FC intrecciato a IM, non ha motivo di vedere la luce. Non stai rinnovando, stai distruggendo oltre un secolo di storia. Carissimo Steven, possiamo anche capire il cambio del logo ma il nome no. Siamo l’Internazionale di Milano e vogliamo rimanere così”.

Una minoranza, invece, ha capito l’importanza di un cambiamento in ottica commerciale.

I nerazzurri hanno difficoltà economiche e questi cambiamenti potrebbero portare nuova liquidità internazionale nelle casse del club.