MILANO – Calciomercato Inter, non c'è solo Luka Modric: pare che il ds Piero Ausilio si sia inserito nella corsa a Milinkovic-Savic della Lazio. Anche qua si parla di cifre che superano i 100 milioni di euro. E c'è da superare (solo in Italia) la concorrenza di Juve e Milan che sembrano interessate al serbo (anche se il Milan forse non se lo può permettere e la Juve avrebbe i soldi solo cedendo Pjanic)

Al centro della vicenda c’è Modric, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del Real di essere ceduto ma del quale i dirigenti del club pluricampione d’Europa non hanno intenzione di privarsi. Non solo loro, perché a mettere il veto è intervenuto il nuovo tecnico ‘merengue’ Julen Lopetegui: “Modric continuerà nel Real, non ci sono dubbi e lo voglio qui”.

L’Inter comunque non molla, anche se prepara soluzioni alternative. Fra gli obiettivi dei nerazzurri ora spunta il nome di Milinkovic-Savic, anche se il presidente della Lazio Claudio Lotito chiede 150 milioni per il suo gioiello. L’Inter di soldi è pronta ad offrirne tanti, e in più agevolerebbe il trasferimento in biancoceleste di Ramires, centrocampista brasiliano ex Chelsea che a Formello ha molti estimatori ed è sotto contratto in Cina con lo Jiangsu, club della galassia Suning.

In entrata l’Inter monitora anche la situazione di Darmian del Manchester United, che è uno dei due club che si stanno dando molto da fare, l’altro è il Bayern Monaco, per strappare Perisic ai nerazzurri. Il croato non sembra essere rimasto insensibile alle offerte ricevute da Inghilterra e Germania.