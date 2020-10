Nell’Inter due nuovi contagi dopo Bastoni e Skriniar: a risultare positivi al tampone Nainggolan e Gagliardini.

Anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono positivi al coronavirus. Lo ha confermato l’Inter.

Il contagio è stato accertato in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato, e segue quello di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, portando a quattro il numero dei giocatori dell’Inter positivi.

Sia Nainggolan che Gagliardini hanno già effettuato un secondo esame dal quale domani si attende conferma o meno della loro positività.

Una brutta notizia per Conte in vista del derby in programma il 17 ottobre prossimo.

Anche il Milan però ha registrato i casi di positività di Ibrahimovic e Duarte.

Ora i nerazzurri, fa sapere il Corriere.it, sono in attesa di comunicazioni dell’Asl per sapere se il gruppo si dovrà isolare nella bolla ad Appiano oppure verrà concesso al gruppo esentato dalle convocazioni della Nazionale, di poter tornare a casa dopo gli allenamenti alla Pinetina. (fonti AGI, CORRIERE.IT)