MILANO – Radja Nainggolan vuole restare in Italia e proverà fino all’ultimo a convincere Antonio Conte a puntare su di lui. Dopo un ambientamento difficile, con Nainggolan che sarebbe voluto rimanere alla Roma, il Ninja avrebbe deciso di voler rimanere all’Inter ma Marotta ha fatto sapere al mondo che l’ex centrocampista dei giallorossi non fa più parte del progetto tecnico dei nerazzurri.

Radja Nainggolan ha incassato il colpo senza reagire male. Non ha scritto nulla nemmeno sui social network dando prova di grande maturità. Proprio per questo non verrà trattato allo stesso modo di Mauro Icardi. Mentre per l’argentino l’avventura nerazzurra è già terminata, e si attende solamente il suo passaggio ad un’altra squadra, il centrocampista belga verrà convocato per la tournée della squadra in Asia.

Qui l’ex centrocampista della Roma avrà l’ultima occasione di convincere Antonio Conte a puntare ancora su di lui. L’Inter lo ha escluso dal suo progetto tecnico ma è rimasto favorevolmente impressionato dalla professionalità con la quale il Ninja ha accettato questa decisione. Così, mentre Icardi non è stato convocato per la tournée asiatica, verrà portato in Asia con il resto della squadra e proverà a rientrare nel progetto tecnico dei nerazzurri.

L’ex centrocampista della Roma ha delle caratteristiche tecniche che potrebbero tornare utili ad Antonio Conte ma deve eliminare totalmente i suoi comportamenti discutibili fuori dal campo che hanno limitato la sua carriera. Conte ha deciso di dargli una possibilità e Nainggolan cercherà di sfruttarla al meglio nel corso degli allenamenti e delle partite che i nerazzurri disputeranno in Asia.

Nel caso in cui il centrocampista belga non dovesse convincere Antonio Conte ed il suo staff, si inizierà seriamente a pensare alla sua cessione. Per adesso, l’unica offerta arrivata ai nerazzurri è quella di un club cinese ma Nainggolan non vorrebbe trasferirsi così lontano dall’Italia e dalla famiglia.