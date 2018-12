MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Serie A, posticipo della 18° giornata del campionato italiano di calcio. Inter-Napoli 0-0.

Gli highlights di Inter-Napoli

Cartellino rosso a Kalidou Koulibaly all’80’ di Inter-Napoli. Il calciatore del Napoli è stato espulso per aver applaudito all’arbitro in segno di protesta dopo che era stata assegnata una punizione all’Inter per un suo fallo ai danni di Politano.

Mauro Icardi è il calciatore più pericoloso nell’Inter. Dopo la traversa colpita a inizio partita direttamente dal calcio d’inizio, ha dribblato Meret e ha calciato a botta sicura ma Kalidou

Koulibaly gli ha negato la gioia del gol con un intervento prodigioso sulla linea di porta.

Joao Mario ha sprecato una importante ripartenza offensiva dell’Inter perdendo il pallone in questa maniera goffa.

NOI SIAMO MESSI MALE

MA MAI ARRIVEREMO A FARE QUESTI NUMERI MANCO A MARADONA GLI VENIVANO MI SCAPPELLO DAVANTI A #JOAOMARIO #InterNapoli pic.twitter.com/ii1SjIIgIM — ZIO PAUL🔴⚫🔴⚫🔴⚫ (@ZIOPAUL84) 26 dicembre 2018

Mauro Icardi sfiora il gol dell’anno. L’attaccante dell’Inter ha deciso di tirare in porta direttamente dal calcio d’inizio della partita e ha colpito la traversa dopo appena tre secondi di gioco.

raga ho preso un infarto qui giuro ahaha, aaaa il mio capitano #InterNapoli pic.twitter.com/KQtebcaTTP — ale loves liam ❯❯❯❯ (@anchorvliam) 26 dicembre 2018

