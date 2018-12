Inter-Napoli: cori razzisti contro Koulibaly, “Vesuvio lavali col fuoco” e “Napoli colera”. Richiamo dello speaker di San Siro

MILANO – Tifosi napoletani e Napoli nel mirino della Curva Nord dell’Inter durante la sfida di San Siro. Sono stati diversi infatti i soliti cori di discriminazione territoriale indirizzati ai partenopei, da “Napoli colera” fino a “Vesuvio lavali col fuoco”.

In un’occasione ci sono stati anche ululati razzisti nei confronti di Koulibaly. Cori che hanno costretto lo speaker dello stadio ad intervenire, sottolineando come l’arbitro potrebbe sospendere la gara nel caso in cui continuassero.

La reazione social ai cori contro i napoletani

non so se mi fanno più schifo o pena i tifosi dell’inter che urlano frasi e cori razzisti ogni volta che Koulibaly tocca palla. #InterNapoli — франческа 🌺 (@itbeatsforliam) 26 dicembre 2018

Sentiti i cori ? O avete le cuffie x il freddo ? — Sharethegol🇮🇹 (@sharethegol) 26 dicembre 2018

Da interista ancora con questi cori razzisti contro koulibaly ma vergognatevi — Raimondo (@Rey8113) 26 dicembre 2018

Zazà ma il Napoli non aveva detto che avrebbero abbandonato il campo se ci fossero stati cori razzisti? Come mai continuano a giocare? — Lufer68 (@Lufer682) 26 dicembre 2018

Cori razzisti contro kouli pensi che la lega li abbia sentiti o l audio non è buono come allo stadium — vincenzo piccolo (@Pek76Vincenzo) 26 dicembre 2018

