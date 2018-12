Inter-Napoli streaming e diretta tv, dove vederla il 26-12-2018

MILANO – Inter-Napoli, posticipo della 18esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo.

Sarà l’arbitro Banti di Livorno a dirigere mercoledì prossimo alle 15 Atalanta-Juventus, uno degli incontri della 18/a giornata del campionato di serie A che si giocherà interamente il 26 dicembre. Il posticipo serale Inter-Napoli è stato invece affidato a Mazzoleni di Bergamo.

Tra le altre designazioni, Pairetto di Nichelino sarà l’arbitro di Bologna-Lazio, l’anticipo delle 12.30 Frosinone-Milan sarà diretto da Guida di Torre Annunziata e Roma-Sassuolo, uno de tre incontri delle 18, a Giacomelli di Trieste. Queste le altre designazioni: Cagliari-Genoa Orsato di Schio, Fiorentina-Parma Fabbri di Ravenna, Sampdoria-Chievo Giua di Pisa, Spal-Udinese (ore 18.00) Doveri di Roma, Torino-Empoli (ore 18.00) Maresca di Napoli.

“Mazzoleni per la sfida contro l’Inter? Mi preoccupa, con noi è stato cattivo e anche non sempre imparziale”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss commentando la designazione per il match a Milano del 26 dicembre. “Mi date – ha aggiunto il patron azzurro – una brutta notizia. Mi raccomando, la VAR è stata inserita per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse essere un ulteriore strumento in mano agli arbitri”.

Il gesto nobile dell’Inter

Javier Zanetti e quattro giocatori dell’Inter hanno fatto visita ai piccoli degenti degli ospedali pediatrici di Milano: Lautaro Martinez, De Vrij, Keita e Di Gennaro, uniti ai giocatori che rappresentavano la squadra Primavera e quella femminile, hanno fatto vivere un pomeriggio di gioia a oltre 300 bambini dei reparti di pediatria degli ospedali Mangiagalli-De Marchi, Niguarda, Istituto tumori di Milano e Centro Maria Letizia Verga.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole e molto speciale – ha dichiarato il vicepresidente del club nerazzurro, Zanetti -. Tantissimi bambini in tutto il mondo purtroppo trascorreranno Natale lottando per superare i mali che li hanno colpiti. La famiglia nerazzurra ha quindi voluto portare un sorriso, un momento di spensieratezza, ma anche di rinnovata forza per poter tornare, il più in fretta possibile, a trascorrere l’infanzia spensierata che ciascun bambino merita.

E’ questa la forza di un club sportivo come il nostro, siamo sicuri di avere fatto oggi un gesto molto importante”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.