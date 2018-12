Inter-Napoli, VIDEO: Insigne prende a calci Keita e viene espulso

MILANO – Il Napoli ha perso la partita e la testa nel finale del big match contro l’Inter. I nerazzurri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e Lorenzo Insigne ha lasciato la sua squadra in nove uomini. L’attaccante del Napoli ha scalciato Keita Balde per due volte e l’arbitro lo ha espulso nel finale di partita.

La reazione social all’espulsione di Insigne in Inter-Napoli 1-0

A S. Siro il manifesto di quello che non si dovrebbe vedere in uno stadio. @kkoulibaly26 sbaglia a applaudire #Mazzoleni che però non ha fatto nulla contro gli incivili buh razzisti verso il senegalese.A @sscnapoli e a @Lor_Insigne saltano i nervi pure x una designazione assurda. — enrico varriale (@realvarriale) 26 dicembre 2018

“Insigne nervoso perchè Keita ha detto terrone” #InterNapoli — Vito N. (@HCE__) 26 dicembre 2018

Due scontri diretti finora.

Fuori casa.

Juventus e Inter Contro la 1 e la 3.

Due sconfitte. 3 espulsi (Mario Rui, Insigne e Koulibaly) Ripeto. Squadra troppo debole di testa.#InterNapoli ⚽ — JonnyⓃ (@jonny_fns) 26 dicembre 2018

Questi sono 3 punti importanti. Battere la seconda in classifica , che dovrà giocare la prossima senza Koulibaly e Insigne, beh…

Sono pure più di 3 punti.

Contentissimo per i 3 punti e gol pesantissimo di Lautaro.

Contento anche per lui. — RADJA 💙 🖤 (@dydsix) 26 dicembre 2018