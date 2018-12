Inter-Napoli, VIDEO espulsione: Koulibaly applaude arbitro perché innervosito da buu razzisti

MILANO – Il Napoli ha perso contro l’Inter ed, complice il pareggio della Juventus in casa dell’Atalanta, è scivolato a meno nove dai bianconeri leader della classifica del campionato italiano di calcio di Serie A. Il Napoli ha perso la partita e ha chiuso in nove uomini a San Siro per le espulsioni di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Sul rosso a Insigne c’è poco da dire perché l’attaccante del Napoli ha scalciato Keita Balde e non poteva non essere allontanato dal campo. Fa discutere di più il rosso rifilato a Koulibaly.

Il calciatore del Napoli è stato bersagliato da inizio partita da cori razzisti da parte dei tifosi dell’Inter e anche in occasione del rosso questi buu potrebbero aver fatto la differenza. Koulibaly ha fermato Politano con un fallo.

Il difensore del Napoli non era convinto di questo ma in un primo momento aveva accettato la decisione dell’arbitro. Poi è stato insultato nuovamente dai tifosi dell’Inter con frasi razziste, a quel punto ha perso la testa e ha rivolto un applauso polemico all’arbitro che ha deciso di mostrargli il cartellino rosso.

Insigne e Callejon sono andati dall’arbitro Mazzoleni per chiedergli di tornare sui suoi passi ma il direttore di gara ha voluto confermare l’espulsione nonostante gli insulti razzisti ai danni di Koulibaly.

Nel post partita, Carlo Ancelotti ha svelato che il Napoli aveva chiesto senza successo la sospensione della partita segnalando questi cori razzisti alla Procura federale. Lo speaker di San Siro ha richiamato all’ordine i tifosi di casa con tre annunci ma non è servito a nulla.

La reazione social all’espulsione di Koulibaly in Inter-Napoli 1-0

Ma non ho capito perché Koulibaly non doveva applaudire Mazzoleni? Ha tollerato i buu razzisti contro di lui e gli ha fischiato un giallo inesistente su Politano. UN GENIO VISIONARIO — Anna Trieste (@annatrieste) 26 dicembre 2018

Inter-Napoli 1:0 Un gran gol di Lautaro al 91’-dopo una palla-gol sprecata da Zilinski su Asamoah-decide una gara che le due squadre hanno ben giocato e che Mazzoleni ha condizionato con l’espulsione-esagerata-di Koulibaly. Napoli a -9 dalla Juventus pic.twitter.com/8Qd9Qwbvym — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 26 dicembre 2018

“#Koulibaly applaude verso i tifosi” Si certo e Babbo Natale è passato a portarvi i regali sotto l’albero pic.twitter.com/VqJIs9Y1Lw — Francesco Littera (@fralittera) 26 dicembre 2018

Bisogna porsi una domanda: perché #Mazzoleni di Bergamo non è intervenuto per gli

ululati contro #Koulibaly? È la seconda volta di seguito che lo espelle, questa volta per un comprensibile gesto di nervosismo. Può essere più offensivo un applauso dei cori razzisti? #InterNapoli pic.twitter.com/fwz35wY7fb — Marco Azzi (@marcoazzi66) 26 dicembre 2018

I cori razzisti contro #Koulibaly sono l’ennesimo scempio di tifoserie senza neuroni. Un solo favore: non moltiplicatevi #InterNapoli — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) 26 dicembre 2018