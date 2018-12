MILANO – Mauro Icardi stava facendo venire giù San Siro dopo appena due secondi di gioco con una prodezza alla Diego Armando Maradona. Pronti via, Icardi ha deciso di calciare subito verso la porta di Meret da centrocampo e ha colpito la traversa con il baby portiere del Napoli che è apparso quantomeno sorpreso.

Il video con la magia di Icardi vista da diverse angolazioni

Pronti via Icardi da centrocampo al fischio d’inizio pic.twitter.com/Fuzw8c0nOT — Paolo Vigo (@Pagolo) 26 dicembre 2018

Dopo un secondo #Icardi fa impazzire Adani e Trevisani. E rischia di far crollare il Meazza. #FCIM #InterNapoli pic.twitter.com/gGOMADt5MX — Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 26 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Icardi da sempre grande attaccante, è a un passo dal diventare calciatore vero. — 🎶 A risentir i flauti 🎶 (@Agato_Agato) 26 dicembre 2018

Video: Mauro Icardi schiet direct vanuit de aftrap op de lat https://t.co/XBkfcgKNTk pic.twitter.com/E8moJesig6 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) 26 dicembre 2018