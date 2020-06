MILANO – L’Inter ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione e non è stato di certo un successo (per usare un eufemismo…).

Diciamo anche la verità, questa divisa nerazzurra a ‘zig zag’, è stata aspramente criticata dai tifosi dell’Inter sui vari social network.

Alcuni minacciano anche di non presentarsi allo stadio nemmeno in caso di riapertura post coronavirus. Secondo questi contestatori, la maglia manca di rispetto alla gloriosa tradizione interista.

Riportiamo di seguito, un riassunto di queste critiche alla nuova maglia dell’Inter a ‘zig zag’.

“Come rovinare la bellezza di una maglia storica come quella dell’Inter. Tutti si aspettano la riapertura degli stadi ma se la maglia è questa, nessuno di noi dovrebbe presentarsi in segno di protesta. La maglia è senso di appartenenza, questa non sembra la divisa dell’Inter. Non ha nulla a che fare con quella che è la nostra tradizione storica”.

Ma c’è anche qualche tifoso che spende una lancia in favore della società.

“I vertici del club non devono badare a queste proteste sui social. Intanto poi andrà a ruba come tutte le altre maglie. Non solo la comprerete ma ve la farete autografare da chiunque, anche da calciatori criticatissimi come Gagliardini. Siete sempre i soliti…”.

Il video da YouTube con la presentazione ufficiale della nuova maglia dell’Inter per la prossima stagione.