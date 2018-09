MILANO – L’Inter ha perso contro il Parma e sprofonda nella crisi con solo quattro punti in altrettante partite. Ma i nerazzurri hanno protestato a lungo contro l’arbitro per un calcio di rigore non concesso per un tocco con la mano di Dimarco nella sua area di rigore.

Su cross di Perisic, è apparso piuttosto netto l’intervento con la mano di Dimarco, che ironia della sorte deciderà la partita con un gol da cineteca, ma evidentemente l’arbitro non lo ha giudicato volontario. Sono state inutili le proteste da parte dei calciatori dell’Inter.

Giudizio su #VAR che non c’è più: #Gagliardini da espulsione, poi #rigore netto per l’Inter.

Giudizio su #risultato: fate voi, è facilissimo.

Giudizio su #gioco e partita: una ventina di tiri in porta, l’Inter è stata imprecisa ma “anche” molto sfortunata.#InterParma — Sandro Sabatini (@Sabatini) 15 settembre 2018

Inter-Parma 0-1 FT.

Per la seconda volta in 30 anni il Parma batte l’Inter a San Siro, ed è vero che ai nerazzurri manca un rigore clamoroso, ma è inqualificabile che dopo un anno e dopo un mercato simile Spalletti giochi ancora così.

Centrocampo svuotato, cross inutili, immobili — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 15 settembre 2018

Rigore netto negato all’Inter.

Ma la questione è: come fai a non darlo con il Var?

Quello è proprio il caso paradigmatico da Var — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 15 settembre 2018

Subs Inter:

Icardi 5.5

Politano 5

Asamoah 5.5 Parma:

DiMarco 7.5

Deiola 6

Sierralta 6 Ref Manganiello 4.5: incredibile come nemmeno con il Var assegni all’Inter il rigore per tocco di mano di Dimarco. Manca anche vari gialli da entrambe le parti (Gagliardini non era da rosso) — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 15 settembre 2018

Tante occasioni buttate al vento, un rigore non assegnato con aggiunta di un arbitraggio scandaloso e dulcis in fundo Di Marco ( di proprietà dell’Inter), quel giocatore, che doveva essere espulso per fallo di mano in area di rigore, ha segnato il gol della vita.#InterParma — Antonio M. Fasulo (@fasulo_antonio) 15 settembre 2018