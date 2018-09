Inter-Parma streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

MILANO – Inter-Parma si giocherà sabato 15 settembre alle ore 15, nel primo anticipo della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Inter-Parma si giocherà allo stadio Meazza di Milano.

DOVE VEDERE INTER-PARMA IN TV E STREAMING.

La partita tra Inter e Parma sarà visibile in diretta tv esclusiva su ‘Sky Sport’, sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 373 o 383 sul digitale terrestre); sarà possibile vedere la gara anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Inter-Parma, le probabili formazioni della partita valida per la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita (o Mauro Icardi. Il calciatore argentino sta recuperando la condizione fisica migliore dopo un infortunio).

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Inter e Parma non vogliono sbagliare più. Il Parma ha un punto e ne cerca altri dopo aver rimediato applausi per la bella prestazione contro la Juventus, sconfitta di misura con gol dell’ex romanista Gervinho. L’Inter ha ottenuto a Bologna la sua prima vittoria stagionale, dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e cerca continuità tra le mura amiche contro il Parma.