Inter, Ivan Perisic al Bayern Monaco: è ufficiale

ROMA – Ivan Perisic lascia l’Inter e va al Bayern Monaco. Lo hanno annunciato i due club, praticamente in contemporanea. “Fc Internazionale Milano comunica la cessione di Ivan Perisic all’FC Bayern Monaco. Il croato si trasferisce a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”, si legge nella nota pubblicata sul sito della società nerazzurra. Perisic viene ceduto al Bayern con un prestito oneroso (5 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 20. Perisic: “Felice, Bayern uno dei più grandi club europei”.

Anche il club bavarese sul proprio sito web ha ufficializzato la conclusione dell’operazione. “Sono molto contento di tornare in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club europei. Vogliamo andare all’attacco non solo in Bundesliga ma anche in coppa di Germania e in Champions League”, le prime parole di Perisic da giocatore del Bayern. “Ivan ci aiuterà fin dall’inizio con la sua grande esperienza a livello internazionale – ha osservato il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic – Sono sicuro che si ambienterà rapidamente perché conosce bene sia la Bundesliga che il nostro allenatore Niko Kovac”. (Fonte Twitter).