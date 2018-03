Inter-Pordenone 5-4 rigori. Highlights, pagelle: Nagatomo decisivo

MILANO – Inter-Pordenone 0-0 (5-4 ai rigori) – Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Inter batte Pordenone 5-4 (pt 0-0; st 0-0; pts 0-0, sts 0-0) e si qualifica ai quarti di Coppa Italia Inter (4-2-3-1): Padelli 7; Nagatomo 7, Ranocchia 6, Skriniar 6, Dalbert 5 (35′ st Icardi 5); Vecino 5.5, Gagliardini 5; Joao Cancelo 6, Eder 4.5, Karamoh 5 (23′ st Perisic 5); Pinamonti 5 (1′ st Brozovic 5). (1 Handanovic, 46 Berni, 98 Lombardoni, 21 Santon, 20 Borja Valero, 63 Emmers, 87 Candreva). All.: Spalletti 5.5

Pordenone (4-3-2-1): Perilli 6.5; Formiconi 6.5, Stefani 6, Bassoli 6, Nunzella 6.5 (11′ sts Parodi 6); Misuraca 6.5, Burrai 7, Lulli 6; Maza 6.5 (35′ st De Agostini 6.5), Berrettoni 6.5 (7’pts Ciurria 6); Magnaghi 7 (12 Zommers, 7 Buratto, 14 Pellegrini, 15 Visentin, 18 Raffini, 19 Martignago, 20 Silvestro, 24 Danza, 25 Toffolini). All.: Colucci 7

Arbitro: Sacchi 6 Recupero: 0′ e 3′, nei supplementari 2′ e 1′ Angoli: 18 a 4 per l’Inter Ammoniti: Perilli per comportamento non regolamentare Spettatori: 25.976

Sequenza rigori: Misuraca sbagliato, Brozovic realizzato, Burrai realizzato, Perisic realizzato, Magnaghi realizzato, Skriniar sbagliato, Lulli sbagliato, Gagliardini sbagliato, Stefani realizzato, Icardi realizzato, Ciurria realizzato, Vecino realizzato, Parodi sbagliato, Nagatomo realizzato.

31′ PALO PORDENONE! #Magnaghi si gira benissimo al limite dell’area, tiro potente deviato sul palo da un ottimo intervento di #Padelli #InterPordneone 0-0 #TIMcup pic.twitter.com/Q7RnGGLMLa — RaiSport (@RaiSport) 12 dicembre 2017

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal