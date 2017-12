MILANO – In casa Pordenone sale la febbre per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. La società friulana è l’unica squadra di Serie C che si è qualificata per gli ottavi di finale.

Il Pordenone è scatenato sui social network e ha deciso di buttarla sull’auto ironia. Da qui si leggono post come “Sfida tra due club che hanno vinto tanto, chi più e chi meno…”.

Oppure “La realtà supera la fantasia, nemmeno su Fifa c’è la possibilità di giocare Inter-Pordenone…”. Ma una cosa è certa: “Mai in Serie B”. Su questa non abbiamo dubbi: c’è chi non è mai scesa e chi non è mai salita…

Tutti i post social del Pordenone

-8 a @Inter vs @PordenoneCalcio

La febbre sale: Pordenone e tutto il territorio si preparano per la Scala del Calcio #forzaramarri #forzapordenone #timcup#tuttiasansiro @SerieA_TIM @LegaProOfficial #interpordenone#intpor

– a @Inter #PordenoneCalcio

Due club, tante vittorie chi più e chi meno #INTPOR#forzaramarri #timcup

Quando la realtà supera il virtuale

Ehi @EA_FIFA_Italia e @officialpes, potete fare qualcosa? #INTPOR #forzaramarri #timcup

Immagina, puoi #INTPOR #forzaramarri #timcup