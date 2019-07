MACAO – Dopo le sconfitte contro Manchester United e Juventus (ai rigori), l’Inter è in campo per la tournée asiatica contro il Paris Saint Germain. La partita è stata disputata a Macao in uno stadio gremito in ogni ordine di posto. I nerazzurri sono partiti bene e sono andati vicini al gol con Brozovic ed Esposito.

Il centrocampista della Nazionale Croata ha cercato il gol con un bolide dalla lunga distanza che è stato respinto da Areola (titolare inamovibile dopo l’addio di Buffon ai parigini), il giovane attaccante nerazzurro è stato protagonista di una giocata strepitosa nell’area di rigore del Psg ma poi è stato fermato da una uscita a terra del portiere della Nazionale Francese.

Queste due buone iniziative dell’Inter sono solamente una illusione perché è il Paris Saint Germain a passare in vantaggio al primo affondo con Thilo Kehrer. Il difensore tedesco, arrivato al Psg due anni fa dallo Schalke 04, ha segnato di testa su punizione battuta da Pablo Sarabia.

In questa circostanza, Kehrer è stato bravissimo a segnare di testa ma altrettanto non si può dire di Milan Skriniar che è stato battuto nettamente dall’avversario. Una disattenzione inaccettabile per un difensore del livello di Skriniar. Il primo tempo si è chiuso con il Psg in vantaggio di un gol sull’Inter.

A inizio ripresa, al 47′, Ivan Perisic ha due clamorose occasioni da gol per impattare il match ma le fallisce entrambe. Nella prima circostanza è bravo Areola a respingere la sua conclusione ma nel secondo tentativo è il croato a calciare fuori da buonissima posizione.

Al 50′, a Barella è capitata la palla del possibile 1-1 ma l’ex centrocampista del Cagliari ha calciato centralmente da buonissima posizione. Tanti cambi per l’Inter al 65′: è il momento dell’esordio per Godin. Entrano anche Joao Mario, Ranocchia, Borja Valero, Longo, Gagliardini e Candreva. Escono Sensi, Brozovic, Esposito, De Vrij, Dalbert e Bastoni.

Al 73′, girandola di cambi anche per il Psg: rimangono in campo solo Areola e Diallo. Dentro Aouchiche, Bakker, Cavani, Dagba, Hemans, Jesé, Kouassi, Mbe Soh e Zagre. Ancora tre cambi per l’Inter all’82’, escono Barella, Perisic e Skriniar, entrano Pirola, Joao Mario e Colidio.

Al 94′, quando la partita sembrava ormai finita, l’Inter ha pareggiato i conti con Longo. L’attaccante ha raccolto la palla dal limite dell’area di rigore del Psg e ha battuto Areola (non perfetto in questa circostanza) con un diagonale che è passato sotto la pancia del portiere della Nazionale Francese. Squadre ai calci di rigore.

Inter-Psg, il video con gli highlights della partita da YouTube.

Video da YouTube con il gol segnato da Longo nel corso di Inter-Psg della International Champions Cup. La sua rete al 94′ ha mandato la partita ai calci di rigore.

Video da YouTube con il gol segnato da Thilo Kehrer nel corso di Inter-Psg e la sua esultanza con il resto della squadra.