Inter, quando gioca? Il calendario delle amichevoli: l’8 agosto contro il Parma, il 14 contro la Dinamo Kiev

Quando gioca l’Inter? La prossima amichevole estiva della truppa di Simone Inzaghi è programmata per domenica 8 agosto quando i nerazzurri sfideranno il Parma. Un’altra amichevole poi è organizzata per il 14 agosto contro la Dinamo Kiev. Fin qui, lo ricordiamo, l’Inter ha giocato contro il Lugano (vincendo ai rigori), la Pergolettese (8-0) e contro il Crotone (6-0).

Inter, Simone Inzaghi: “Sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto”

“Sono soddisfatto, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio, ma sono felice per quanto fatto finora”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 6-0 contro il Crotone in amichevole.

Inter, Simone Inzaghi: “Satriano? È un ragazzo interessante, che ci dà dentro ogni giorno”

“Calhanoglu? L’abbiamo preso per questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo preso subito le misure ai nostri avversari e siamo riusciti a sviluppare un ottimo gioco. Satriano? È un ragazzo interessante, che ci dà dentro ogni giorno. Si sta meritando allenamento dopo allenamento il minutaggio che ha sul campo”. Chiusura dedicata al rientro degli ultimi nazionali per completare il gruppo: “Abbiamo appena ritrovato Perisic e Vecino, lunedì arriveranno anche Barella, Bastoni e Lautaro. Finalmente saremo al completo e potremo lavorare tutti insieme. Sarà bello”.