MILANO – Serie A, Inter-Sampdoria 2-0, gol: Lukaku al 10′, Lautaro Martinez al 30′ (gara in corso).

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-1-1): 1 Audero, 24 Bereszynski, 15 Colley, 34 Yoshida, 29 Murru; 18 Thorsby, 7 Linetty, 91 Bertolacci, 14 Jankto; 11 Ramirez; 17 La Gumina.

A disposizione: 30 Falcone, 3 Augello, 4 Vieira, 5 Chabot, 6 Ekdal, 9 Bonazzoli, 12 De Paoli, 16 Askildsen, 21 Tonelli, 23 Gabbiadini, 26 Leris, 33 Rocha.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Mondin, Galetto.

Quarto Uomo: Piccinini.

VAR e Assistente VAR: Aureliano, Passeri.

Inter in vantaggio al primo affondo. Azione splendida finalizzata da Romelu Lukaku al 10′.

Lautaro lo ha servito con un colpo di tacco, Lukaku ha chiuso un uno-due da applausi con Eriksen e ha battuto Audero da due passi.

Raddoppio dell’Inter al 30′. Altra azione da manuale del calcio. Assist di Lukaku per Candreva, cross dell’ex centrocampista della Lazio e gol, praticamente a porta vuota, di Lautaro.

Il primo tempo è terminato sul risultato di due a zero per l’Inter, Sampdoria non pervenuta a San Siro. Senza Quagliarella, i blucerchiati sono davvero spuntati.

A inizio ripresa, Lukaku si divora un gol praticamente già fatto. Eriksen si è presentato davanti ad Audero, lo ha dribblato ma si è defilato.

Per questo motivo, il danese ha crossato in mezzo per Lukaku che ha svirgolato il pallone mandandolo sul fondo.