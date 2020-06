MILANO – Serie A, Inter-Sassuolo 0-1, gol: Ciccio Caputo al 4′ (partita in corso).

Dopo la bella vittoria contro la Sampdoria, Antonio Conte ha deciso di fare turnover per sfidare il Sassuolo.

L’ex allenatore della Juventus ha deciso di puntare su Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku e Sanchez.

Quindi Lautaro Martinez, che secondo radio mercato dovrebbe trasferirsi al Barcellona da luglio, è stato sostituito da Alexis Sanchez, calciatore che dovrebbe rientrare al Manchester United al termine del prestito all’Inter.

Il Sassuolo è in cerca di riscatto dopo la batosta subita a Bergamo.

Batosta nel risultato ma non tanto nel gioco visto che i neroverdi hanno fallito almeno tre clamorose occasioni da gol. Con una mira diversa, il match non sarebbe terminato così.

Ad ogni modo, De Zerbi ha deciso di sfidare Conte con Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga e Caputo.

Inter-Sassuolo è stata arbitrata da Massa di Imperia.

Il Sassuolo è passato in vantaggio al primo affondo. Al 4′, Djuricic ha servito un assist d’oro a Ciccio Caputo. Il centravanti dei neroverdi ha calciato un rigore in movimento da centro area. La sua conclusione non ha lasciato scampo ad Handanovic.

La reazione dell’Inter è affidata ad Alexis Sanchez ma il colpo di testa dell’attaccante cileno su assist di Biraghi è terminato sul fondo. Nerazzurri vicini al pareggio al 16′ quando il tiro potentissimo di Biraghi è stato respinto in maniera prodigiosa da Consigli.