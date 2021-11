Inter-Shakhtar Donetsk, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). L’inter, seconda nel girone a sette punti, cerca punti importanti per la qualificazione. La squadra di Inzaghi affronta lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, fanalino di coda del girone con un punto. La partita si gioca il 24 novembre alle 18:45. Inter-Shakhtar Donetsk dove vederla.

Inter-Shakhtar Donetsk, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League dell’Inter è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Inter-Shakhtar Donetsk, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Inter-Shakhtar Donetsk con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e Infinity, dove c’è la possibilità di seguirla attraverso l’applicazione dedicata, Infinity+.

Inter-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.