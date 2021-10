Inter-Sheriff, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). Con un solo punto in due partite, l’Inter di Simone Inzaghi si trova in una situazione di classifica che la vede costretta al risultato nella terza partita del girone. L’avversario è la rivelazione Sheriff, a punteggio pieno in classifica dopo la vittoria contro il Real Madrid. La partita si gioca il 19 ottobre alle 21. Inter-Sheriff dove vederla.

Inter-Sheriff, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League dell’Inter contro lo Sheriff è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Inter-Sheriff, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Inter-Sheriff con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e Infinity, dove c’è la possibilità di seguirla attraverso l’applicazione dedicata, Infinity+.