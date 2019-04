Inter, Milan Škriniar rinnovo del contratto fino al 2023: non si muove da Milano.

MILANO – Milan Skriniar è vicino al rinnovo con l’Inter fino al 2023. Il difensore avrebbe trovato l’accordo con il club nerazzurro per 3 milioni di euro a stagione più bonus.

L’Inter blinda, così, uno dei giocatori più importanti dell’attuale rosa, protagonista di un’ottima stagione e già idolo dei tifosi. L’ufficialità del prolungamento di contratto è attesa nelle prossime settimane.

Milan Škriniar è un calciatore slovacco, difensore dell’Inter e della nazionale slovacca.Difensore centrale, usato anche come terzino, è abile sia nella marcatura degli avversari che nella fase di impostazione della manovra; la sua altezza lo rende inoltre efficace nel gioco aereo. È abile anche nelle situazioni di uno contro uno.

Il 7 luglio 2017 viene acquistato dall’Inter a titolo definitivo, firmando un contatto quinquennale; nell’ambito della stessa operazione, che sarebbe costata 20 milioni di euro più quasi 7 di bonus, Gianluca Caprari si è trasferito in blucerchiato in cambio di 15 milioni di euro. Il 20 agosto esordisce in campionato nella partita contro la Fiorentina vinta per 3-0 dalla sua nuova squadra.

Riesce a confermarsi titolare anche nelle gare seguenti e segna il primo gol il 16 settembre, sbloccando all’82’ la gara in trasferta contro il Crotone. In maglia nerazzurra disputa un’ottima annata, segnalandosi tra le altre cose per aver disputato tutte le 38 partite di campionato dall’inizio alla fine. Fonti: Ansa e Wikipedia.