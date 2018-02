ROMA – Fredy Guarin vuole tornare all’Inter: “Ausilio, riportami a Milano. I soldi non sono un problema”. L’ex nerazzurro, oggi in Cina allo Shanghai Shenhua, si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ne parlammo già l’anno scorso, ma per motivi economici non fu possibile: disposto ad accettare 1/5 dell’ingaggio attuale”.

