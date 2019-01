MILANO – Mauro Icardi resterà all’Inter? La domanda infiamma il calciomercato e a dissipare i dubbi ci pensa la moglie e agente del calciatore, Wanda Nara. “Io e Marotta siamo amici”, ha detto la Nara sottolineando che Icardi ha ancora due anni di contratto con il club milanese.

La moglie e agente di Icardi si è sbilanciata sul contratto del centravanti dell’Inter dal palco della presentazione del 15° Torneo Amici dei bambini e parlando delle trattative sul rinnovo del contratto ha dichiarato: “Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell’Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici”.

”Mio figlio Valentino – ha poi aggiunto Wanda Nara – è interista. E ogni volta che legge qualcosa su un possibile trasferimento di Icardi mi dice che non possiamo fargli qualcosa del genere”. Wanda Nara, scherzando infine con Sandro Tonali sulla possibilità di diventarne procuratore e di portarlo in una big in estate, torna sull’argomento rinnovo tra Icardi e l’Inter: ”Al momento sono un po’ incasinata”.