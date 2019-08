MILANO – Mauro Icardi cambia casa ma resta a Milano, lascia San Siro e si trasferisce ai Giardini d’Inverno in costruzione in via Pirelli 33, in zona Porta Nuova, con vista sul Bosco Verticale di Porta Garibaldi.

“My new home is coming”, ha scritto su Instagram il calciatore, postando tre foto della sua nuova casa in via di costruzione. Dopo il no al Monaco ed il probabile rifiuto al Napoli un altro modo per dire all’Inter di aver cambiato idea.

Il nuovissimo condominio sarà pronto a ottobre ma già vanta un elenco di condomini celebrità: non solo la coppia Icardi-Wanda Nara, ma anche il pilota di Formula1 Pierre Gasly e altri calciatori, non solo di Milan e Inter, oltre a vari personaggi dello spettacolo.

Il complesso, firmato dallo studio di architettura Caputo Partnership International, prevede 91 appartamenti che occuperanno quindici piani, mentre i piani interrati garantiranno i parcheggi. A caratterizzare il condominio saranno le terrazze e le 110 serre in quota, sulla falsa riga del Bosco Verticale lì vicino.

Al momento sarebbe già stato venduto il 90% degli appartamenti. Ma al di là della buona sorte del nuovo grattacielo milanese, le foto di Icardi sono la conferma che molti suoi fan attendevano: l’attaccante dell’Inter resta a Milano.

Fonte: Il Corriere della Sera