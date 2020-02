MILANO -Il big match tra Juventus e Inter è stato rimandato al 13 maggio per il coronavirus. Adesso l’Inter ha due partite in meno rispetto alla capolista Lazio. Secondo i tifosi nerazzurri, i vertici calcistici stanno falsando il campionato perché l’Inter deve recuperare sia la partita contro la Sampdoria che quella contro la Juventus. Così i tifosi nerazzurri hanno iniziato a protestare sui social network attraverso gli hashtag #CampionatoFalsato e #FermiamoStaPagliacciata.

Inter deve recuperare due partite, i tifosi: “Il campionato è falsato”.

Come ricorda Il Corriere dello Sport, se l’Inter, dovesse raggiungere sia la finale di Europa League che quella di Coppa Italia si troverebbe poi a giocare in media ogni tre giorni – ben otto partite dal 3 al 27 maggio – oltre a non avere uno slot a disposizione per inserire la sfida contro la Sampdoria.

Di conseguenza i nerazzurri sarebbero penalizzati rispetto alla Lazio, che giocherebbe una partita ogni sette giorni, e alla Juventus, che deve recuperare solamente la sfida contro l’Inter. Per tutta questa serie di motivi, i tifosi dell’Inter stanno gridando ad un complotto che avrebbe l’obiettivo di estromettere la squadra allenata da Antonio Conte dalla corsa per lo scudetto.

In ogni caso, l’Inter sta disputando un’ottima stagione perché ha ancora la possibilità di vincere il campionato e di vincere due coppe. In Coppa Italia, dovrà ribaltare la sconfitta interna contro il Napoli per conquistare la finalissima, in Europa League dovrà eliminare gli spagnoli del Getafe per approdare ai quarti di finale.