LONDRA (INGHILTERRA) – Timo Werner è l’uomo del momento sia per i suoi gol in Bundesliga, unico grande campionato europeo ora in corso, che per il calciomercato.

Timo Werner, il sogno proibito della maggior parte dei club di tutta Europa, è sul punto di accasarsi al Chelsea.

Manca solo l’intesa con il Lipsia, il club d’appartenenza del centravanti tedesco classe 1996, poi Werner potrà considerarsi a tutti gli effetti un rinforzo per i ‘Blues’.

La società londinese è in grado di versare per intero la clausola rescissoria del giocatore, che è di 62 milioni di euro:

per Timo Werner, a Londra, secondo quanto riporta la Bild, è pronto un contratto quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione.

Il Chelsea si è già garantito il marocchino Hakim Ziyech, ala dell’Ajax, ora è a un passo da Timo Werner.

L’Inter lo aveva trattato a lungo perché è in cerca del sostituto di Lautaro Martinez che, salvo miracoli dell’ultimo istante, dovrebbe accasarsi al Barcellona.

I blaugrana, pur di prenderlo, sono disposti a pagare la sua clausola rescissoria che supera i cento milioni di euro.

Ovviamente Timo Werner non era l’unico calciatore individuato dai nerazzurri, l’Inter è in pressing anche sull’ex Napoli Edinson Cavani (fonte ANSA).