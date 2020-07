Clima di contestazione prima di Inter-Torino. La Curva Nord ha esposto uno striscione fuori San Siro con la scritta: “Fuori i c…”.

“Capiamo le vostre giustificazioni ma ora gentilmente fuori i c…” (qui la foto dello striscione). Questo è il testo integrale dello striscione esposto fuori da San Siro dalla Curva Nord dell’Inter prima del match contro il Torino.

L’Inter, che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto, è scivolato al quarto posto in classifica. La qualificazione alla Champions non è in pericolo ma i tifosi vorrebbero arrivare davanti a Lazio e Atalanta, subito dopo la Juventus.

Inter-Torino, che bocciatura per Eriksen: partirà ancora dalla panchina.

Nuova panchina per Eriksen. Antonio Conte ha scelto Borja Valero come trequartista nell’Inter che questa sera affronta il Torino, e così il danese comincia fra le riserve la terza delle ultime quattro partite, la seconda di fila.

E’ invece la seconda panchina in campionato per Milan Skriniar, mentre è indisponibile Romelu Lukaku, alle prese con un fastidio muscolare e tenuto a riposo in vista della prossima partita, contro la Spal.

Alexis Sanchez e Lautaro Martinez sono le due punte nella formazione dell’Inter, mentre l’attacco del Torino è composto da Verdi e dal ‘Gallo’ Belotti. (fonte ANSA).