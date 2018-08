MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Serie A, posticipo della seconda giornata. Inter-Torino 2-0, gol: Ivan Perisic 6′, Stefan de Vrij 31′ [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Scelte importanti per Spalletti dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico di Certaldo manda in panchina Lautaro Martinez e, in difesa, lancia dal primo minuto il neo acquisto Vrsaljko. Il Torino “boccia” ancora Zaza, in attacco spazio al Gallo Belotti e a Iago Falque.

Inter in vantaggio al primo attacco. Al 6′, Perisic ha insaccato di prima intenzione su assist di Icardi. Un tiro improvviso e potente che non ha lasciato scampo a Salvatore Sirigu.

Splendida azione dell’Inter al 14′. Cross di Asamoah, sponda di testa di Icardi e conclusione debole di Politano da ottima posizione.

Raddoppio dell’Inter al 31′. Calcio di punizione di Matteo Politano e stacco perfetto di Stefan de Vrij che realizza così il primo gol con la maglia dei nerazzurri.

Gli highlights di Inter-Torino

Gol di Perisic al primo affondo dell’Inter, nulla da fare per Sirigu

Ecco le formazioni ufficiali:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.