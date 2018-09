Inter-Tottenham si sfideranno martedì 18 settembre alle ore 18:55 per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Inter-Tottenham sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti tra Inter e Tottenham

Il Tottenham si è trovato sulla strada dell’Inter solamente in due occasioni. La prima volta nella fase a gironi di Champions League della stagione 2010-2011. In quell’occasione, finì 4-3 in casa, con i goal di Javier Zanetti, Dejan Stankovic e Samuel Eto’o (doppietta), a cui rispose Gareth Bale con una tripletta. Il ritorno in trasferta vide i nerazzurri perdere 3-1, con i goal dell’ex Rafael van der Vaart, Peter Crouch e Pavljucenko per gli Spurs, mentre Samuel Eto’o firmò la rete della bandiera.

A distanza di tre anni, i due club si ritrovarono di fronte agli ottavi di Europa League. Dopo il 3-0 al White Hart Lane (Gareth Bale, Gylfi Sigurosson e Jan Vertonghen), l’Inter sfiorò la rimonta, portando il Tottenham ai tempi supplementari. A San Siro andarono a segno Antonio Cassano (doppietta) e Rodrigo Palacio, poi si proseguì all’extra time con Adebayor in rete, prima della rete di Ricky Alvarez. Gli Spurs ottennero la qualificazione e l’Inter fu eliminata.

Il calendario dell’ Inter in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 18.55 – Inter -Tottenham;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Psv-Inter;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Barcellona-Inter;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Inter-Barcellona;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Tottenham-Inter;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Inter-Psv.

Saranno due le partite dell’ Inter trasmesse in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League: Barcellona-Inter (terza giornata) e Tottenham-Inter (quinta giornata). Entrambe le partite si potranno guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.