MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Inter-Tottenham 0-0, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Torna la Champions dopo una lunga assenza durata sei anni. Torna in uno dei momenti peggiori della storia recente dell’Inter. I nerazzurri hanno iniziano il campionato malissimo e ora sono in crisi. La squadra di Spalletti ha raccolto la miseria di 4 punti su 12 a disposizione e sembra già tagliata fuori dal discorso scudetto nonostante un mercato di tutto rispetto che ha portato a Milano giocatori del calibro di de Vrij, Lautaro, Nainggolan, Asamoah, Politano e Keita Balde. La gara contro il Tottenham è fondamentale per iniziare bene un girone di ferro e potrebbe rappresentare la gara della svolta per una squadra che ha bisogno di certezze per avviare una striscia positiva di risultati.

Dal canto suo, il Tottenham vuole sfatare la maledizione italiana. La squadra di Pochettino ha terminato la sua ultima corsa europea proprio per mano di un club italiano, la Juventus, dopo aver dominato e vinto un girone dove figurava anche il Real Madrid di Cristiano Ronaldo che si sarebbe laureato a fine maggio campione d’Europa per la terza volta consecutiva.

La prima occasione della partita è dell’Inter. Al 4′, Mauro Icardi parte sul filo del fuorigioco su un lancio improvviso di Radja Nainggolan ma l’attaccante argentino, all’esordio assoluto in Champions League, non riesce a calciare a rete. Ancora Inter al 7′, conclusione potente di Nainggolan sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i nerazzurri con palla alta sopra la traversa.

Prima occasione per il Tottenham al 13′, il calcio di punizione battuto da Eriksen, lento ma angolato, è stato respinto con i pugni da Samir Handanovic. Replica Inter al 19′, il calcio di punizione di Politano è uscito di poco con Vorm che era restato immobile. Al 20′, Skriniar è stato ammonito per un fallo tattico su Son.

Al 35′, Harry Kane ha fallito una occasione da gol clamorosa. Il centravanti inglese ha dribblato Handanovic ma si è allungato il pallone e non è riuscito a segnare a porta praticamente vuota.

Al 40′, cartellino giallo per una entrata da dietro di Sanchez su Nainggolan.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-4-2-1): Handanovic; de Vrij, João Miranda, Skriniar; Politano, Vecino, Brozović, Asamoah; Perisić, Nainggolan; Icardi.

A disposizione di Luciano Spalletti: Padelli, Berni, Keita Baldé, Ranocchia, Borja Valero, D’Ambrosio, Candreva.

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, D.Sánchez, Vertonghen, B.Davies; Dier, M.Dembélé; Eriksen, Lamela, Son Heung-Min; Kane.

A disposizione di Mauricio Pochettino: Gazzaniga, D.Rose, Winkis, Wanyama, Walker-Peters, F.Llorente, Lucas Moura.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Gli highlights di Inter-Tottenham

L’urlo “The Champions” dei tifosi dell’Inter

Chi ha scritto quest’inno merita solo stima. E i tifosi dell’Inter lo onorano sprigionando un “The Champions” tenuto dentro per troppo tempo #InterTottenham pic.twitter.com/Th0rBFzf6U — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 18 settembre 2018

La coreografia della Curva Nord