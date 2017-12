Inter-Udinese diretta, formazioni ufficiali dalle 14.30 (Serie A)

MILANO – Inter-Udinese 0-0 (orario 15.00)

Probabili formazioni di Inter-Udinese. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 Borja Valerio, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 7 Cancelo, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All. Spalletti Indisponibili: Joao Mario, Vanheusden Squalificati: nessuno Diffidati: Vecino

Udinese (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 27 Widmer, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 53 Ali Adnan; 10 De Paul; 20 Maxi Lopez (A disp. 22 Scuffet, 62 Gasparini, 55 Bochniewicz, 97 Pezzella, 99 Balic, 85 Behrami, 23 Hallfredsson, 13 Ingelsson, 9 Bajic, 7 Matos, 96 Ewandro, 15 Lasagna, 18 Perica). All. Oddo Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Angella, Samir. Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 1,33; 5,25; 9,00

“Scordatevi la gara con il Pordenone”. Il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo, che domani andrà a fare visita all’Inter, non vuole fare paragoni con l’impresa sfiorata in settimana in coppa Italia dai ‘ramarri’.

“Il Pordenone ha fatto una partita eccezionale. Complimenti a Leo Colucci. Ma quella – rimarca – è un’altra situazione. Sarà un’altra gara. E’ un’altra squadra, un’altra impostazione, un altro approccio alla gara. Domani sarà una gara difficile, affrontiamo la prima della classe. Andiamo a Milano con gran rispetto, consapevoli di affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Ma ci sono sempre tre punti in palio”.

Oddo avrà a disposizione Lasagna, Perica e Behrami. “Tutti convocati e disponibili, anche se Behrami non ha ancora i 90′ nelle gambe”. Ma dovrà rinunciare a Samir e Angella.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal