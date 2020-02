UDINE – Nonostante le pesantissime assenze di Lautaro Martinez e Samir Handanovic, l’Inter è riuscito a vincere ad Udine, con doppietta di Lukaku, e si è ripreso il secondo posto in classifica. I nerazzurri hanno risposto alle vittorie di Juve e Lazio e si sono portati a più due sui biancocelesti (che la prossima settimana recupereranno la partita interna contro il Verona) e a meno tre dalla Juventus capolista del campionato.

Inter, Conte la vince con i cambi e con lo show di Lukaku. Fuori i deludenti Eriksen ed Esposito.

L’Inter ha impiegato più di un’ora per sbloccare la partita di Udine. Nel primo tempo, i nerazzurri non hanno giocato bene e ad inizio ripresa si sono divorati una comoda occasione da gol con il baby Esposito. Eriksen deve ancora entrare negli schemi di Conte, ci ha messo tanta buona volontà ma non è riuscito ad incidere sulla partita di Udine. La svolta c’è stata a ridosso del 60′ quando Conte ha azzeccato i cambi richiamando in panchina i deludenti Esposito ed Eriksen per inserire in campo Sanchez e Brozovic, due calciatori che hanno saputo cambiare il volto del match.

Poco dopo il loro ingresso in campo, l’Inter ha sbloccato il match con il solito Lukaku. Il centravanti belga ha ricevuto palla da Barella e ha battuto Musso con un gran sinistro sul secondo palo. Al 70′, Sanchez ha vinto un rimpallo e si è presentato davanti a Musso che non ha potuto fare che stenderlo. Rigore netto. Dagli undici metri, Lukaku ha segnato il suo sedicesimo gol in campionato spiazzando l’estremo difensore dell’Udinese.

Grazie a questo successo, l’Inter resta in corsa per lo scudetto ma i nuovi acquisti devono ancora integrarsi negli schemi di Conte. L’Udinese va ko ma è stata comunque protagonista di una buona prestazione. I bianconeri hanno un vantaggio rassicurante di otto punti sulla zona retrocessione.