Inter-Udinese streaming-diretta tv, dove vederla (Serie A)

Inter-Udinese, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Inter-Udinese CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Inter-Udinese (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Inter-Udinese. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 Borja Valerio, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 7 Cancelo, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All. Spalletti Indisponibili: Joao Mario, Vanheusden Squalificati: nessuno Diffidati: Vecino

Udinese (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 27 Widmer, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 53 Ali Adnan; 10 De Paul; 20 Maxi Lopez (A disp. 22 Scuffet, 62 Gasparini, 55 Bochniewicz, 97 Pezzella, 99 Balic, 85 Behrami, 23 Hallfredsson, 13 Ingelsson, 9 Bajic, 7 Matos, 96 Ewandro, 15 Lasagna, 18 Perica). All. Oddo Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Angella, Samir. Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 1,33; 5,25; 9,00

L’Udinese va in trasferta a San Siro, casa Inter, a tre giorni dalla storica partita dei corregionali del Pordenone, che ha sfiorato per un soffio l’impresa in Coppa Italia. Ma il tecnico dei friulani Massimo Oddo invita subito a scordarsi di quella gara; domani “sarà tutta un’altra partita”, dice nella consueta conferenza stampa della vigilia, facendo però una promessa:

“Proveremo a fare una partita coraggiosa. Poi davanti c’è l’Inter. Affrontiamo la prima della classe. Non voglio un approccio alla gara per cui ‘andiamo e abbiamo tutto da guadagnare, quello che succede succede’. Ci sono tre punti in palio, pertanto andiamo a Milano con grande rispetto, consapevoli che affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato ma cercando di metterli in difficoltà”. A chi gli chiede di un possibile passaggio a vuoto dei nerazzurri, Oddo risponde: “La legge dei grandi numeri? Forse prima o poi una partita la perderanno, o forse continueranno su questa strada. Per portare via punti da Milano dovremo essere molto bravi”.

L’aspetto essenziale, in una partita in cui “ci saranno momenti in cui potrai fare tu la gara e altri in cui ti possono schiacciare”, sarà ancora una volta “l’equilibrio”. Per l’Udinese sarà importante anche “essere corti” e “avere sempre un nostro uomo aggressivo sui portatori di palla”. Quanto alla formazione, come di consueto, Oddo non si sbottona. La difesa sarà quasi obbligata, con la riproposizione del trio Stryger Larsen-Danilo-Nuytinck, causa le assenze di Samir e Angella:

“Dispiace che siamo corti perché avremmo potuto gestire meglio la prossima settimana, ma per domani non c’è nessun problema. I difensori rimasti sono di assoluta affidabilità e giocatori che si possono adattare”. Il riferimento è a Behrami, che “alla Lazio ha fatto anche il terzino”. Lo svizzero è convocato e disponibile ma “non ha i 90′ nelle gambe, quindi non partirà dall’inizio”.

Probabile che lo stesso discorso valga anche per Hallfredsson. Le quotazioni per un posto al centro della mediana sono tutte a favore di Fofana, che appare in vantaggio nel ballottaggio con Balic. Davanti “Lasagna e Perica sono abili per partire dall’inizio” ma non è da escludere che Oddo possa schierare De Paul come seconda punta in coppia con Maxi Lopez.