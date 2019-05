Inter, UFFICIALE: Spalletti non è più l’allenatore

ROMA – Ora è ufficiale: Luciano Spalletti non è più il tecnico della società nerazzurra. “FC Internazionale Milano – si legge su Twitter – comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”. Il 60enne tecnico toscano era alla guida dei nerazzurri da due stagioni.

E ora i tifosi dell’Inter aspettando un’altra ufficialità. Quella di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Intanto, secondo le prime indiscrezioni, sembra che Conte abbia fatto capire che per il suo progetto non c’è spazio per Mauro Icardi.

Non è una questione di qualità tecniche o di palmares – si legge sulla Gazzetta dello Sport – Il punto centrale della vicenda sono i valori morali. La squadra viene prima del singolo. Sempre. Su questo Conte non transige, non lo ha mai fatto e non ha intenzione di mettere in dubbio le sue certezze proprio adesso che sta per affrontare la sfida più difficile – ma forse per questo più affascinante – della sua carriera: provare a spodestare la Juve dal trono d’ Italia.

Fonte: Agi.

