Inter-Villarreal, dove vedere l’amichevole dei nerazzurri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. L’Inter gioca la sua ultima amichevole estiva contro il Villarreal, preparandosi all’inizio ufficiale della nuova stagione. Fin qui i nerazzurri hanno raccolto due vittorie (contro Lugano e Novara), una sconfitta contro il Lens e due pareggi (contro Monaco e Lione). Il livello di alza ancora nell’ultima amichevole dell’Inter prima dell’inizio del campionato, quella contro il Villarreal. I nerazzurri inaugurano il proprio campionato il 13 agosto contro il Lecce. Inter-Villarreal dove vederla.

Inter-Villarreal, orario e dove vederla in diretta streaming

Quello contro il Villarreal è l’ultimo test per i nerazurri, il piu complicato, in vista del campionato. La partita si gioca il 6 agosto allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, fischio d’inizio alle 20:30. E’ possibile vedere la partita in diretta su Inter Tv, canale dedicato ai nerazzurri sulle piattaforme di Sky e Dazn. La partita è disponibile anche su Sportitalia ma in differita alle 00:30.

Inter-Villarreal: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza.