Inter, visite mediche per Viviano: è svincolato, contratto fino a giugno

ROMA – La prestazione di Daniele Padelli nel derby ha convinto la dirigenza dell’Inter ad aggiungere in rosa un altro portiere, visto l’infortunio di Samir Handanovic che ancora non offre garanzie. Per questo è stato convocato ad Appiano Gentile Emiliano Viviano, classe 1985, ancora senza contratto e impegnato in questi mesi a Bogliasco dove si sta allenando con la Primavera della Sampdoria per tenersi in forma.

Per Viviano, 34 anni, sarebbe pronto, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, un contratto fino a giugno con opzione per una seconda stagione. Prima del tesseramento, però, lo staff nerazzurro valuterà le condizioni del giocatore, per capire se possa essere pronto per l’immediato, anche alla luce delle undici gare che attendono l’Inter nel prossimo mese.

Samir Handanovic salterà sicuramente la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì sera e con ogni probabilità anche la partita con la Lazio di domenica prossima. Al di là dell’infortunio, il portiere vuole essere sicuro di essere al meglio per evitare che il problema alla mano si aggravi. (fonte FCINTERNEWS)