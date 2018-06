ROMA – Sky ha acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 dell’ International Champions Cup, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 luglio a 12 agosto.

In campo molti tra i più forti e blasonati club europei, 18 in tutto, comprese le due regine d’Europa 2018, il Real Madrid e l’Atletico Madrid, recenti vincitrici della Champions League e dell’Europa League. Senza dimenticare Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Paris Saint Germain. Saranno 4 le rappresentanti italiane al via: i campioni d’Italia della Juventus, la Roma, l’Inter e il Milan. Bianconeri, giallorossi e rossoneri giocheranno negli Stati Uniti, mentre i nerazzurri saranno impegnati sempre in Europa.

Questo il calendario (date e orari italiani) di Juventus, Roma, Inter e Milan.

JUVENTUS:

Giovedì 26 luglio – ore 01:00, Bayern Monaco-Juventus.

Sabato 28 luglio – ore 19:00, Benfica-Juventus.

Domenica 5 agosto – ore 00:00, Real Madrid-Juventus.

ROMA:

Giovedì 26 luglio – ore 04:00, Tottenham-Roma.

Mercoledì 1 agosto – ore 03:30, Barcellona-Roma.

Mercoledì 8 agosto – ore 02:00, Real Madrid-Roma.

INTER:

Mercoledì 1 agosto – ore 19:00, Chelsea-Inter.

Martedì 7 agosto – ore 19:00, Siviglia-Inter.

Domenica 12 agosto – ore 20:00, Atletico Madrid-Inter.

MILAN:

Giovedì 26 luglio – ore 05:00, Manchester United-Milan.

Mercoledì 1 agosto – ore 02:30, Tottenham-Milan.

Domenica 5 agosto – ore 02:00, Barcellona-Milan.