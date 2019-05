BARCELLONA – Al 17′ di Barcellona-Liverpool, partita valida come semifinale di andata di Champions League, il match è stato interrotto per qualche secondo per l’ingresso in campo di un invasore travestito da steward. Le telecamere di Sky Sport non lo hanno inquadrato e dieci steward si sono fiondati immediatamente su di lui facendolo uscire dal campo.

Invasione di campo durante Barcellona-Liverpool, Sky Sport non inquadra invasore secondo direttive Uefa.

La Uefa ha chiesto espressamente ai canali televisivi che trasmettono la Champions League di non inquadrare gli invasori per non dare loro importanza. La partita è ancora in corsa, il Barcellona è appena passato in vantaggio con un gran gol di Luis Suarez, calciatore con un passato importante tra le fila del Liverpool, su assist di Jordi Alba. Luis Suarez ha segnato in scivolata su cross di Jordi Alba. In questa circostanza, Virgil Van Dijk non si è mostrato all’altezza della situazione. Il Barcellona è partito forte in questo avvio di gara.

Barcellona-Liverpool, le scelte di Valverde e di Jurgen Klopp.

Barcellona-Liverpool, le formazioni ufficiali.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool (3-5-2): Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk; Fabinho, Wijnaldum, Milner, Keita, Robertson; Mane, Salah.