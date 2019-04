AMSTERDAM – Cristiano Ronaldo ha sbloccato Ajax-Juventus con un gol di testa al 44′ su assist di Joao Cancelo. Dopo la rete, ha esultato alla sua maniera insieme ai compagni di squadra e ad un tifoso che ha invaso il campo per abbracciarlo. Tifoso che è stato espulso praticamente subito dal servizio d’ordine dello stadio olandese.

Ajax-Juventus, alcune statistiche dal sito dei bianconeri.

CRISTIANO VS LANCIERI Solo contro il Bayern Monaco (nove) e contro la Juventus (10) Cristiano Ronaldo ha segnato più gol che contro l’Ajax (sette) in Champions League.

LA NONA VOLTA L’Ajax e la Juventus si affronteranno per la nona volta in Coppa dei Campioni/Champions League, per la prima volta dal novembre 2004. La squadra olandese non batte i bianconeri nella competizione dalla finale di Coppa dei Campioni del 1973 a Belgrado (1- 0).

IMBATTUTI DA… La Juventus è imbattuta in ciascuna delle ultime nove sfide europee contro l’Ajax (5V, 4N), incluso il pareggio nella finale della Champions League del 1996, arrivato prima di alzare il trofeo grazie alla vittoria ai calci di rigore.

AD AMSTERDAM PER LA PRIMA VOLTA DAL 2004 L’Ajax ospiterà la Juventus in un incontro di Champions League per la prima volta dal settembre 2004 nelle fasi a gironi, quando perse per 0-1 grazie a uno gol di Pavel Nedvěd per i bianconeri.

L’AJAX E I CAMPIONI IN CARICA L’Ajax ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid nell’ultimo turno; l’ultima squadra capace di eliminare i detentori della Champions League era stata l’Atletico Madrid (contro il Barcellona) nei quarti di finale dell’edizione 2015/16, persa poi nella finale contro il Real Madrid.

JUVE AI QUARTI PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la terza stagione consecutiva, il miglior risultato nella competizione da quando ci riuscì in quattro stagioni successive tra il 1996 e il 1999.