MILANO – Irene Gonzalez, fidanzata del calciatore del Milan Mateo Musacchio, ha posato in città per alcuni scatti fotografici e ha mandato letteralmente in tilt Milano.

Irene Gonzalez è tra le wags più cliccate sul web. Ha un fisico perfetto e strizza spesso l’occhio ai social network. Basta accedere al suo profilo Instagram per capire come sia una delle star indiscusse dei social network.

Nel suo ultimo scatto, Irene Gonzalez è più vestita del solito. Mentre le altre foto risalgono alla sua vacanza invernale alle Maldive in compagnia di Mateo Musacchio.

Nell’ultimo post su Instagram, Irene Gonzalez scrive: “Ragazzi.La domenica al sole ☀️ #buonadomenica #milano“.