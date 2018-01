MILANO – Mateo Musacchio non vede il campo dal 23 dicembre del 2017, quando fu disastroso nel tracollo interno del Milan contro l’Atalanta, ma la sua fidanzata Irene Gonzalez non fa nulla per passare inosservata.

La sua ironia via Instagram

“Amo la spiaggia di Milano, fa sempre caldo…” con foto mozzafiato alle Maldive. Irene Gonzalez non sopporta il freddo di Milano e rimpiange le Maldive, meta della

sua ultima vacanza invernale con il suo “boy” Mateo Musacchio. Il suo post, ironico e pungente, ha raccolto molti “like” da parte dei suoi followers.

Irene Gonzalez ha nostalgia delle Maldive e negli ultimi giorni ha pubblicato molte foto su Instagram dove lascia poco, o nulla, all’immaginazione per la gioia dei suoi numerosissimi fan.